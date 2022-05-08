Украинцы собрали 300 млн гривен на армию через "Дію", - Минцифры

С начала войны РФ против Украины около 280 тысяч украинцев отправили средства на нужды ВСУ с помощью цифрового портала "Дія". Общая сумма пожертвований составляет 300 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации .

"Благодаря вашим донатам фонд "Вернись живым" обеспечивает все военные подразделения тепловизорами и приборами ночного видения, мобильными комплексами наблюдения, беспилотниками, комплектами для разминирования и другой высокоточной техникой", - рассказали в министерстве.

В Минцифры также напомнили о том, как можно пожертвовать деньги на армию. Для этого нужно в "Дії" зайти в приложение на главном экране, нажать "Помочь армии" и ввести сумму вклада и реквизиты карты.