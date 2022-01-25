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Українці через снігопади не можуть вилетіти з Туреччини. МЗС вже допомагає

Автор: Дмитрий Кузнецов

В аеропорту Стамбула через сильний снігопад, що накрив Туреччину, скасували авіарейси в Україну. В результаті в повітряній гавані застрягли українці, Міністерство закордонних справ надає їм допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера українського МЗС Олега Ніколенка.

"Українські дипломати знаходяться в аеропорту Стамбула для надання консульської допомоги українцям, які не можуть вилетіти до Києва через погодні умови", - написав у Twitter Ніколенко.

Спікер МЗС додав, що українські дипломати взаємодіють з адміністрацією аеропорту і авіаперевізниками, щоб забезпечити потреби застряглих громадян України і як можна швидке відновлення авіарейсів.

Нагадаємо, 25 січня в Україні скасували авіарейси до Туреччини через сильний снігопад, який викликав збої в роботі турецьких аеропортів.

Зазначимо, днем раніше потужний снігопад обрушився на Грецію, в країні вівторок оголосили вихідним днем.

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