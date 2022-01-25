Українці через снігопади не можуть вилетіти з Туреччини. МЗС вже допомагає

В аеропорту Стамбула через сильний снігопад, що накрив Туреччину, скасували авіарейси в Україну. В результаті в повітряній гавані застрягли українці, Міністерство закордонних справ надає їм допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера українського МЗС Олега Ніколенка .

"Українські дипломати знаходяться в аеропорту Стамбула для надання консульської допомоги українцям, які не можуть вилетіти до Києва через погодні умови", - написав у Twitter Ніколенко.

Спікер МЗС додав, що українські дипломати взаємодіють з адміністрацією аеропорту і авіаперевізниками, щоб забезпечити потреби застряглих громадян України і як можна швидке відновлення авіарейсів.