RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Українці зможуть повернутися додому з Ізраїлю: названо дату авіарейсу

Автор: Дмитро Левицький

Україна та Ізраїль домовилися про спеціальний авіарейс Київ - Тель-Авів - Київ для повернення громадян додому. Літак авіакомпанії МАУ вилетить з Тель-Авіва 4 березня о 05:30 ранку.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Оскільки цей рейс не є регулярним, то придбати квитки на нього не можна на сайті МАУ. Квиток можна придбати за посиланням: https://bit.ly/2PmyIHn. Для того, щоб виїхати з Ізраїлю не треба жодних дозволів.

Щоб потрапити рейс додому, потрібно:

  • придбати квиток;
  • за 24 години до вильоту подати онлайн-декларацію про стан здоров'я на сайті уряду Ізраїля;
  • мати при собі негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 годин до вильоту (виключення для перехворілих та вакцинованих);
  • пройти температурний скринінг в терміналі та слідувати вказівкам представників аеропорту.

Нагадаємо, наприкінці лютого в МЗС анонсували спеціальний авіарейс для повернення українців з Ізраїля. Однак спочатку було невідомо, коли він відбудеться.

Як писало РБК-Україна, уряд Ізраїлю розробив план повного виходу з карантину. У квітні країна може повернутися до звичного до пандемії способу життя.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Міжнародні авіалінії УкраїниІзраїльавиасообщение
Читайте також
В Ізраїлі більше половини дорослого населення повністю вакцинували від COVID
Марокко зупинило авіасполучення з Бельгією та Італією через COVID
Прогноз погоди