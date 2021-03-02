Українці зможуть повернутися додому з Ізраїлю: названо дату авіарейсу

Україна та Ізраїль домовилися про спеціальний авіарейс Київ - Тель-Авів - Київ для повернення громадян додому. Літак авіакомпанії МАУ вилетить з Тель-Авіва 4 березня о 05:30 ранку.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України .

Оскільки цей рейс не є регулярним, то придбати квитки на нього не можна на сайті МАУ. Квиток можна придбати за посиланням: https://bit.ly/2PmyIHn . Для того, щоб виїхати з Ізраїлю не треба жодних дозволів.

Нагадаємо, наприкінці лютого в МЗС анонсували спеціальний авіарейс для повернення українців з Ізраїля. Однак спочатку було невідомо, коли він відбудеться.

Як писало РБК-Україна, уряд Ізраїлю розробив план повного виходу з карантину. У квітні країна може повернутися до звичного до пандемії способу життя.