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Українці не зможуть прилетіти на матч проти Англії в 1/4 фіналу Євро: причина

Автор: Роман Тверденко

Вболівальники з України не зможуть прилетіти на матч проти Англії у чвертьфіналі Євро-2020, який пройде в Римі. Все через обмеження у зв'язку з коронавірусом.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

На сайті організації після завершення вівторкових ігор 1/8 фіналу оновили правила відвідування матчів саме для вболівальників з України та Англії. У нормах сказано, що прості вболівальники, які хочуть відвідати Рим саме заради матчу чемпіонату Європи, не зможуть потрапити до Італії через чинні обмеження.

Італія продовжує не пускати в країну громадян третіх країн, які хочуть в'їхати з "необов'язкових" причин на зразок роботи. Тому Україну на Стадіо Олімпіко в Римі зможуть підтримати представники місцевої діаспори, а також працівники з України.

Для англійців в'їзд до Італії без карантину також заборонений. З 28 червня були посилені правила відвідування країни британцями у зв'язку з поширенням "дельта"-штаму коронавірусу в Британії і тому для громадян Сполученого Королівства правила в'їзду такі ж, як і для українців.

Матч Україна - Англія відбудеться 3 липня в Римі.

Нагадаємо, 29 червня Україна перемогла Швецію і вперше вийшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи.

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Євро-2020