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Українці зможуть отримати паспорти за кордоном: де і коли

Фото: паспорти для українців можна буде отримати у Варшаві (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У Варшаві з серпня буде відкрито центр Державного підприємства "Документ". Він видаватиме українцям закордонні паспорти та паспорти у вигляді ID-картки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

Як зазначили в прес-службі, вже зараз українці в Польщі можуть подати заяви-анкети, звернувшись до мобільних комплексів - спеціально облаштованих мікроавтобусів.

"Перші документи можна буде отримати вже на початку серпня. Термін їх виготовлення скоротиться вдвічі й складе до 20 днів", - сказав перший заступник голови МВС Євген Єнін.

Нагадаємо, уряд ухвалив постанову, яка дозволяє оформляти ID-картки та закордонні паспорти в закордонних підрозділах ДМС.

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