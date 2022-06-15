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Українці зможуть оформити паспорти за кордоном: деталі рішення уряду

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Україна, Середа 15 червня 2022 09:56
Українці зможуть оформити паспорти за кордоном: деталі рішення уряду Фото: паспорти можна буде отримати за межами України (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів схвалив експериментальний проект щодо оформлення внутрішнього та закордонного паспорта громадянам України, які перебувають за межами країни. Експеримент триватиме два роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 10 червня 2022 р. № 678, яка набирає чинності через 15 днів після оприлюднення.

Згідно з документом, видачею паспортів за кордоном займатиметься відокремлений підрозділ Державної міграційної служби (ДМС).

Перелік держав, у яких здійснюється прийняття документів для оформлення паспортів, визначається ДМС за погодженням з Міністерством внутрішніх справ.

Строки та оплата

Уряд також затвердив Порядок реалізації експериментального проекту. Згідно з порядком, паспорти оформлюються у строки, встановлені законодавством, та видаються у строк до трьох місяців з дня прийняття відповідного рішення для їх оформлення.

За оформлення справляється адміністративний збір у порядку та розмірах, що визначені законодавством.

Координувати проект буде Міністерство внутрішніх справ.

Нагадаємо, раніше громадянам України дозволили одночасно оформлювати відразу два паспорти.

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