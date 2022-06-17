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Українці зможуть обміняти гривні на євро ще в одній країні ЄС

Фото: українці зможуть обміняти готівкові гривні на євро в Італії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

З 21 червня стартує програма обміну готівкової гривні на євро в італійських банках. Її реалізація здійснюватиметься в межах угоди Національного банку України та Банку Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Громадяни України, у тому числі неповнолітні, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в Італії або яким надано міжнародний захист, зможуть обміняти готівкову гривню на євро у межах ліміту до 10 тис. грн на особу. У випадку переміщених неповнолітніх осіб без супроводу такі обмінні операції мають здійснювати їх законні опікуни.

Обмін здійснюватиметься у філіях італійського центробанку та відділеннях комерційних банків-партнерів (понад 400 відділень по всій країні).

При обміні буде застосовуватися фіксований обмінний курс гривні до євро, який визначатиме НБУ. Інформація про встановлений курс оновлюватиметься щоп’ятниці та публікуватиметься на офіційному сайті Банку Італії. Операції обміну готівкової гривні не передбачають відкриття рахунку чи будь-яких платежів.

Актуальний перелік відділень, що приймають готівкову гривню, розміщено на сайті Банку Італії.

Нагадаємо, що з початку війни Національним банком України вже укладено угоди щодо обміну готівкової гривні з центральними банками Польщі, Німеччини, Бельгії, Швеції та Нідерландів.

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Національний банк УкраїниІталія