Тепер лише за рецептом. Правила купівлі антибіотиків в Україні змінилися

Відсьогодні, 1 серпня, українці почнуть отримувати електронний рецепт на антибіотики. Така можливість буде доступною в тих закладах, які підключені до електронної системи охорони здоровʼя.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Helsi.me.

Якщо заклад, до якого звернувся пацієнт, поки не працює з ЕСОЗ, лікар має виписати пацієнту паперовий рецепт.

Як отримати рецепт на антибіотик:

звернутися на прийом до лікаря;

після огляду, лікар за необхідності випише е-рецепт на антибіотик та видасть пацієнту інформаційну довідку;

якщо заклад не підключений до ЕСОЗ, лікар випише пацієнту паперовий рецепт;

електронний рецепт з'являється в Helsi;

пацієнт має 30 днів для придбання антибіотика за рецептом в аптеці.

"В районах проведення бойових дій або на тимчасово окупованих територіях аптеки зможуть і далі відпускати пацієнтам антибіотики без рецепта лікаря", - пише пресслужба Helsi.