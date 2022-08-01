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Тепер лише за рецептом. Правила купівлі антибіотиків в Україні змінилися

Фото: українці відсьогодні отримуватимуть електронний рецепт на антибіотик (m-rda.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Відсьогодні, 1 серпня, українці почнуть отримувати електронний рецепт на антибіотики. Така можливість буде доступною в тих закладах, які підключені до електронної системи охорони здоровʼя.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Helsi.me.

Якщо заклад, до якого звернувся пацієнт, поки не працює з ЕСОЗ, лікар має виписати пацієнту паперовий рецепт.

Як отримати рецепт на антибіотик:

  • звернутися на прийом до лікаря;
  • після огляду, лікар за необхідності випише е-рецепт на антибіотик та видасть пацієнту інформаційну довідку;
  • якщо заклад не підключений до ЕСОЗ, лікар випише пацієнту паперовий рецепт;
  • електронний рецепт з'являється в Helsi;
  • пацієнт має 30 днів для придбання антибіотика за рецептом в аптеці.

"В районах проведення бойових дій або на тимчасово окупованих територіях аптеки зможуть і далі відпускати пацієнтам антибіотики без рецепта лікаря", - пише пресслужба Helsi.

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