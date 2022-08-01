Теперь только по рецепту. Правила покупки антибиотиков в Украине изменились

С сегодняшнего дня, 1 августа, украинцы начнут получать электронный рецепт на антибиотики. Такая возможность будет доступной в тех учреждениях, которые подключены к электронной системе здравоохранения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Helsi.me.
Если учреждение, к которому обратился пациент, пока не работает с электронной системой здравоохранения, врач должен выписать пациенту бумажный рецепт.
"В районах проведения боевых действий или на временно оккупированных территориях аптеки смогут и дальше отпускать пациентам антибиотики без рецепта врача", - пишет пресс-служба Helsi.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram