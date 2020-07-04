Українці і росіяни заздрять білорусам, - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що українці та росіяни заздрять білорусам. Причиною цьому він назвав безпеку в Білорусі.

Про це Лукашенко заявив під час свого виступу на урочистих зборах до Дня Незалежності Білорусі, передає агентство "Белта".

За словами білоруського лідера, люди з інших країн заздрять його країні, оскільки Білорусі вдалося уникнути збройних конфліктів і забезпечити спокій.

"Головне, ми уникли воєн, живемо в безпечній, спокійній країні, де кожен, хто має дитину, може вийти на вулицю в будь-який час доби та бути спокійним. Нам заздрять люди з інших країн: наші брати-росіяни, українці. А ми живемо і не розуміємо, як це нам дісталося", - сказав Лукашенко.

Він також порівняв Білорусь з Європою і США.

"Подивіться на Америку - найбагатша країна. Подивіться на Західну Європу - їм-то чого кортить? Подивіться, що коїться: останні події та пандемія породили в США 60 млн безробітних, голодні бунти. Ми - не Америка, ми не друкуємо долари. Ми навіть не Росія, якій нікуди дівати вуглеводні, золото і метали. У нас тільки руки, мозок, голова на плечах", - додав президент Білорусі.

Нагадаємо, на початку липня Лукашенко заявив про перемогу над коронавірусом в Білорусі, хоча в країні залишається понад 12 тисяч активних випадків COVID-19.