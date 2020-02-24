Українці вирішили залишитися на борту лайнера Diamond Princess, - МЗС

Начальник відділу менеджменту кризових ситуацій Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Максим Коваленко заявив, що 24 з 25 громадян України, які працюють на круїзному лайнері Diamond Princess, не збираються евакуюватися в Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське радіо".

За його словами, з ще одним українцем зв'язатися не вдалося.

"Їх зобов'язання визначаються контрактом, також враховуються їх бажання. На даний момент 24 з них повідомили, що не мають наміру поки повертатися в Україну. Ще з одним українців ще встановлюється контакт", - заявив він.

При цьому він додав, що якщо українці передумають щодо повернення в Україну, то в такому випадку будуть прийматися відповідні заходи.

Нагадаємо, Євросоюз спільно профінансує витрати на репатріації європейців з круїзного лайнера Diamond Princess, через коронавірус пришвартованого на карантин в японському порту Йокогама.

Відзначимо, 3 лютого круїзний лайнер з більш ніж 3500 осіб на борту був поміщений на карантин. Пізніше стало відомо, що на борту корабля знаходиться 25 українців. Двоє з них були інфіковані.

Крім того, 18 лютого, з японської лікарні планували виписати одного з українців, який перебував на лайнері Diamond Princess. Також в українському уряді зазначили, що на даний момент не планується евакуація українців.