Пасажиропотік через аеропорти України за рік збільшився майже на 20%

Фото: аеропорт "Київ" (www.facebook.com/airportkiev)

Кількість пасажирів зросла до 24,3 млн осіб

Пасажиропотоки через аеропорти України за 2019 рік зросли у порівнянні з попереднім 2018 роком на 18,5% та становили 24,3 млн осіб у т.ч. у міжнародному сполученні - на 19,8% та становили 22,0 млн осіб. Про це повідомляє Державна авіаційна служба України.

За даними відомства, за 2019 рік обсяги пасажирських перевезень українських авіакомпаній зросли порівняно з 2018 роком на 9,5% та склали 13,7 млн осіб осіб, у т.ч. міжнародні - на 9,7% та склали 12,6 млн осіб.

Упродовж січня-грудня 2019 року українськими авіакомпаніями виконано 102,6 тисяч комерційних рейсів (зростання порівняно з 2018 роком - на 2,4%), у т.ч. міжнародних - 86,2 тисяч (зростання - на 2,6%).

Як повідомляло РБК-Україна, пасажиропотоки через аеропорти України за 2018 рік збільшились на 24,5% та становили 20,5 млн осіб, у т.ч. у міжнародному сполученні - на 25,8% та становили 18,4 млн осіб.

Нагадаємо, у 2018 році усіма видами транспорту України було виконано пасажирооборот в обсязі 103,8 млрд пасажиро-кілометрів, що на 4,4% більше, ніж у 2017 році. Найбільше зростання зафіксовано в авіаційному транспорті України: за 2018 рік кількість пасажирів збільшилася на 17% до 12,4 млн, а пасажирооборот зріс на 25% до 25432,6 млн пасажиро-кілометрів.