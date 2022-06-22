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Українці, що втратили родичів на війні, можуть отримати відстрочку від мобілізації

Фото: Раді пропонують розширити перелік осіб, які не підлягають призову під час мобілізації (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українці, які втратили близьких родичів внаслідок повномасштабної війни, можуть отримати відстрочку від призову під час мобілізації. Відповідний законопроєкт уже зареєструвати у Верховній Раді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

Законопроєкт №7481 внесли у ВРУ сьогодні, 22 червня. У пояснювальній записці йдеться, що метою документа є розширення списку осіб, які не підлягають призову під час мобілізації.

Зокрема, мова йде про громадян, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час бойових дій у Донецькій та Луганській областях, а також з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Пояснюється, що близькими родичами вважаються чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра.

Варто зазначити, що наразі особи, чиї близькі родичі загинули чи пропали безвісти під час проведення АТО/ООС, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Нагадаємо, що в Україні продовжили терміни загальної мобілізації до 23 серпня.

Також раніше ми розповідали, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

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