Коли українці отримають субсидії: названо терміни

Міністерство соціальної політики перерахувало 1,1 млн гривень в регіони для виплати субсидій. Очікується, що до кінця поточного тижня кошти будуть перераховані на рахунки одержувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Мінсоцполітики .

Субсидії будуть виплачені одержувачам відразу за два місяці - травень і червень.

"До банківських установ спрямовуються кошти в сумі 1,1 млрд гривень для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу", - йдеться в повідомленні.



Очікується, що до кінця поточного тижня кошти будуть перераховані на рахунки одержувачів в банківських установах та "Укрпошті" для проведення виплат.

Отримувачам субсидій, які отримують кошти через пошту, виплата буде проведена до кінця поточного місяця.