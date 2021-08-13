Українці поки не зверталися до МЗС з проханням евакуації з Афганістрану, - Кулеба

Міністерство закордонних справ України не отримувало звернення від українців з Афганістану щодо евакуації. Водночас, відпрацьовуються шляхи, щоб громадяни могли покинути країну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Дмитра Кулеби на брифінгу.
Міністр нагадав, що вчора була видана рекомендація України покинути країну.
"Ми вже почали почали відпрацьовувати можливі шляхи евакуації у разі потреби. Наразі звертань від українців не було", - сказав Кулеба.
За його словами, в Афганістані зараз "крихка ситуація".
"Україна та Афганістан мала дружні відносини. Нам обєднує трагедія збитого з Іраном літака. Бажаємо миру", - сказав міністр.