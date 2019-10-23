Українці переправляли мігрантів саморобними "яхтами" в Європу

Кримські правоохоронці та прикордонники викрили "схему" вербування громадян України для незаконного перевезення мігрантів в країни ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Повідомляється, що організована група діяла на території Херсонської та Миколаївської областей. За попередньою інформацією, вербувальники підшукували українців з істотними фінансовими проблемами. Саморобними "яхтами" вони незаконно перетинали кордон Туреччини і забирали звідти мігрантів. Цими ж "яхтами" їх переправляли в Грецію та Італію.

Крім того, в човні турки могли перевозити наркотики та інші заборонені речі.

"У визначений день яхта з "куратором" і двома завербованими українцями виходила з одного з портів України в певну точку біля берегів Туреччини. Там здійснювалася посадка мігрантів на борт судна. Після цього "куратор" сходив з яхти і повертався в Україну літаком, а два громадянина України прямували до берегів країн ЄС з незаконними мігрантами на борту", - йдеться у повідомленні.

На сьогодні в Греції та Італії саме за такі злочини відбувають покарання близько 300 українців.

"Як правило, правоохоронні органи країн ЄС затримували такі судна. Мігранти мали можливість отримати статус біженця, а українці - суд і ув'язнення, причому на достатньо тривалий термін", - додали у прес-службі.

"Яхту" з вербувальниками затримали в момент її виходу в море. У місцях проживання фігурантів правоохоронці провели санкціоновані обшуки. Поліцейські виявили матеріали, що підтверджують вчинення протиправної діяльності, пов'язаної з торгівлею людьми. Зокрема, вилучено суднові квитки, свідоцтва на різні яхти, акти огляду малого судна, технічний талон на яхту, морський сертифікат, мобільні телефони, ноутбуки, блокнот з чорновими записами та наркотичні засоби.

Слідчі вилучили речові докази в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 149 Кримінального кодексу України.

Фото: українці переправляли мігрантів в Європу (mvs.gov.ua)

Нагадаємо, за даними СБУ, бойовики на Донбасі вербують засуджених і передають на підконтрольні території Україні.

Також РБК-Україна повідомляло, що з початку 2019 року правоохоронці виявили в Луганській області кількох вихідців з Близького Сходу, яких завербували в ОРЛО для збору на території України відомостей про своїх співвітчизників.