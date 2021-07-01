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Українці озвучили плани на літню відпустку

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Україна, Четвер 01 липня 2021 13:48
Українці озвучили плани на літню відпустку Фото: більшість українців планують відпочити влітку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на першу половину червня 2021 року половина (48,2%) українців планують відпочивати поза домом. Не мають можливості відпочити влітку 22,5% респондентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

На першому місці за популярністю, як і рік тому, відпочинок у Карпатах та інших місцях України (18,8%).

На другому місці за популярністю - відпочинок на дачах та заміських будинках (11,3%). Третє місце займає відпочинок за кордоном - 9,2%. Планують відпочити у селі 8,2% респондентів. До Криму, як і рік тому, планує їхати менше 1% опитаних українців.

Українці озвучили плани на літню відпустку

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 8 по 9 червня 2021 року серед 2007 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проведене методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Як повідомляло РБК-Україна, заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання витрат українців за кордоном у 2021 році. Докризовий рівень буде досягнутий у 2022 році.

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