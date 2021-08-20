Українці оцінили можливості повернення окупованого Криму

Думки щодо можливості повернення Криму до складу України серед українців розділилися: 43% вважає, що так чи інакше у майбутньому територія Криму знову повернеться до складу України, 44% – вважає, що це малоймовірно чи взагалі неможливо. Порівняно з 2016 роком на 11% зменшилася частка людей, які вірять у повернення Криму, з одночасним зростанням на 7% серед респондентів, які вважають повернення території Криму неможливим чи малоймовірним.

Серед респондентів, які вірять, що територію Криму ще можливо повернути до складу України, найефективнішими способами досягнення цього є дипломатичні зусилля для запровадження жорсткіших міжнародних санкцій проти Росії (47%) і проведення реформ та підвищення загального рівня добробуту в Україні, що приваблюватиме жителів Криму (46%). Найменше українці вірять в успіх переговорів з Російською Федерацією (12%) та цілковитої ізоляції окупованого Криму й припинення будь-яких контактів (13%).

Основною причиною, яка робить повернення Криму до складу України неможливим, на думку опитаних українців, є насамперед військова присутність Російської Федерації в Криму (52%). Двома іншими значущими факторами, на як вказали респонденти, виступають негативне ставлення до України з боку мешканців півострова (39%) та тривалість окупації Криму Російською Федерацією (35%).