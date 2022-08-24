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Як українці ставляться до жителів окупованих Криму і Донбасу: дані опитування

Фото: мітинг з нагоди Дня кримськотатарського прапора в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Серед українців продовжує погіршуватися ставлення до жителів окупованого Росією Криму і особливо жителем окремих областей Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

До жителів окупованого Криму позитивно ставляться 22%, негативно - 23%, нейтрально - 45%. (у квітні позитивно ставилися 41%, негативно-14%, нейтрально - 40%).

До жителів ОРДЛО позитивно ставляться тільки 14%, негативно - 47%, нейтрально - 32% (у квітні 2022 - позитивно ставилися - 27%, негативно - 31%, нейтрально - 37%).

Опитування проведено 17-18 серпня 2022 року по всій Україні за винятком тимчасово окупованих Росією територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній Український мобільний зв'язок вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Нагадаємо, Росія все більше використовує жителів захоплених територій Луганської та Донецької областей для війни в Україні. Однак вони вважаються неблагонадійними.

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