RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Як українці ставляться до подвійного громадянства: дані опитування

Автор: Олександр Білоус

Восени 2021 року 48% українців взагалі не підтримують ідею запровадження подвійного або множинного громадянства в Україні. Водночас 24% висловлюються за можливість запровадження подвійного (множинного) громадянства для всіх країн без винятків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.

За даними опитування:

  • 11% підтримують цю ідею, якщо подвійне громадянство буде дозволено лише з країнами-членами ЄС і НАТО,
  • 7% можуть підтримати запровадження такого громадянства з усіма країнами, окрім Росії;
  • майже 5% виступають за подвійне громадянство лише з колишніми республіками СРСР.
  • Не змогли визначитися з відповіддю 5% опитаних.

Як зазначають соціологи, дані дослідження свідчать, що в українському суспільстві на сьогодні відсутня підтримка ідеї запровадження подвійного (множинного) громадянства.

"Можна також обґрунтовано припустити, що заперечення проти такої ідеї зумовлене російською агресією, в тому числі насильницькою паспортизацією громадян України у Криму та в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Респонденти можуть побоюватися, що у разі безумовного поширення подвійного громадянства на всі країни Росія скористається цим для ще більшого впливу на Україну", - йдеться в коментарі.

Соціологи наголошують, що 67% українців позитивно ставляться до діаспори і якщо "подвійне (множинне) громадянство стосуватиметься винятково закордонних українців, в такому разі пропозиція президента буде схвально сприйнята суспільством".

Дослідження проведене фондом "Демократичні ініціативи" та Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Інституту центральноєвропейської стратегії у рамках спецпроекту Re:Open Zakarpattia. Опитування проводилося з 22 жовтня по 12 листопада 2021 року серед 2023 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проведене методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера; computer-assisted telephone interviews). Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2.4%

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував запровадити подвійне громадянство. Він заявив, що це питання важливе для українців, які мешкають у США, Канаді та ЄС. За його словами, у світі 65 млн українців.

Читайте РБК-Україна в Google News