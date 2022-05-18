Українці на звільнених територіях та в окупації зможуть отримати міжнародну допомогу

Ухвалене рішення передбачає, що виплати можуть надаватись особам, які не мають і не мали статусу внутрішньо переміщених осіб, але проживають:

- у деокупованих населених пунктах,

- у населених пунктах, які знаходяться у зоні активних бойових дій або постійних обстрілів,

- у населених пунктах, які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

Наприкінці травня заявку на отримання таких грошових виплат можна буде подати через інформаційну платформу єДопомога (edopomoga.gov.ua).

Дані, які людина вказує у заявці, верифікуватимуться на основі даних з державних реєстрів. Верифіковані заявки передаватимуться міжнародним організаціями, які прийматимуть рішення щодо виплат на основі пріоритетності вразливих категорій отримувачів та наявності коштів для здійснення таких виплат.

Також цим рішенням уряду забезпечується можливість отримати паперовий варіант довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи для тих людей, які подавали заяви через застосунок "Дія". Оскільки були випадки, коли через невірно вказані дані внутрішньо переміщені особи не могли отримати виплату допомоги на проживання, то передбачена можливість коригування помилок у даних, які надаються внутрішньо переміщеною особою. Завдяки уточненню даних можна буде перерахувати розмір допомоги на проживання, наприклад, якщо людина спершу не вказала, що вона є особою з інвалідністю і отримала 2000 гривень на місяць замість 3000 гривень.

Також передбачено, що виплачувати допомогу на проживання продовжать переміщеним особам, які подали заявку про знищене або пошкоджене житло до 20 травня поточного року, або які в будь-який час підтвердять відповідний факт документам, виданими органами місцевого самоврядування.

Нагадаємо, Україна введе переговори з міжнародними партнерами, щоб забезпечити додаткові грошові виплати переселенцям з найбільш вразливих груп людей. Вже є домовленість про 9,6 млрд гривень.