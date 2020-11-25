Українці визначилися зі ставленням до церковних ієрархів

Рівень довіри українців до церковних ієрархів у всіх випадках переважає недовіру. Виняток становить лише московський патріарх Кирил.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

У жовтні 2020 року предстоятелю Православної церкви України митрополиту Епіфанію довіряють 44% громадян (проти 16% тих, хто не довіряє); предстоятелю УПЦ Московського патріархату митрополиту Онуфрію - 32% (проти 26%); главі Української греко-католицької церкви Святославу - 29% (проти 16%); частка тих, хто довіряє патріарху Філарету, лише дещо перевищує частку тих, хто йому не довіряє (29% і 25%, відповідно).

Довіру до вселенського патріарха Варфоломія засвідчили 32% опитаних; недовіру - 16%.

Високим ким є рівень довіри до папи римського Франциска - 45% проти 14% тих, хто йому не довіряє.

Натомість московському патріарху Кирилу довіряють 15% респондентів, не довіряють 45%.

Опитування Центру Разумкова проведене з 1 по 8 жовтня 2020 року серед 2020 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій.. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у червні 2020 року до Православної церкви України (ПЦУ) позитивно ставилися 42,4% респондентів, негативно - 10,3%, нейтрально - 37,2%, Баланс позитивних-негативних оцінок становить +32,1%.

За даними опитування КМІС, у червні дві третини українців (65,7%) вважають, що предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній повинен очолити церкву після об’єднання ПЦУ та УПЦ Московського патріархату.