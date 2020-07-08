Українці визначилися зі ставленням до трьох найбільших церков

Фото: хресна хода (Віталій Носач, РБК-Україна)

Негативне ставлення спостерігається лише до УПЦ МП

У червні 2020 року до Православної церкви України (ПЦУ) позитивно ставилися 42,4% респондентів, негативно - 10,3%, нейтрально - 37,2%, Баланс позитивних-негативних оцінок становить +32,1%.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

Далі за цим показником іде Українська греко-католицька церква - 35,3% позитивно ставляться проти 6%, які ставляться негативно (при 46,1% тих, хто має нейтральне ставлення), баланс +29,3%.

До Української православної церкви Московського патріархату позитивно ставляться 23% респондентів, негативно - 31,6% (при 36,8% тих, хто ставиться нейтрально), баланс -8,6%.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 24 до 30 червня 2020 року методом CATI серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, дві третини українців (65,7%) вважають, що предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній повинен очолити церкву після об’єднання ПЦУ та УПЦ Московського патріархату.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, лютому 2020 року серед трьох найбільших церков України найкраще громадяни ставилися до Православної церкви України (ПЦУ), найгірше - до УПЦ Московського патріархату.