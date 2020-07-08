Українці назвали бажаного предстоятеля об’єднаної церкви

Дві третини українців (65,7%) серед тих, хто визначився з вибором, вважають, що предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній повинен очолити церкву після об’єднання ПЦУ та УПЦ Московського патріархату. Кандидатуру митрополита УПЦ МП Онуфрія підтримують 31,4% респондентів.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

Соціологи також задавали питання щодо уявної ситуації об’єднання ПЦУ, УПЦ МП Української греко-католицької церкви (УКГЦ). Респондентам пропонувалися варіанти Епіфаній, Онуфрій і Святослав (предстоятель УКГЦ).

Серед тих, хто визначився зі своєю думкою, 49,7% обирають Епіфанія, 25,8% - Онуфрія, 23,2% - Святослава.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 24 до 30 червня 2020 року методом CATI серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у лютому 2020 року серед предстоятелів основних церков українці найкраще ставилися до предстоятеля Православної церкви України (ПЦУ) Епіфанія: 38,4% позитивно, 5,7% - негативно - 5,7%, баланс +32,7%).

Відзначимо, за даними опитування КМІС, лютому 2020 року серед трьох найбільших церков України найкраще громадяни ставилися до Православної церкви України (ПЦУ), найгірше - до УПЦ Московського патріархату.