Українці назвали винних у резонансних вбивствах громадських активістів

Фото: Акція "Хто замовив Катю Гандзюк" (РБК-Україна)

У нападах на активістів протягом останнього року винні представники

Українці вважають винними у резонансних нападах і вбивствах громадських активістів, що сталися протягом 2018 року, представників центральної та місцевої влади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова.

За даними опитування, 31% респондентів вважають винними керівництво держави і правоохоронних органів, які не спромоглися захистити активістів попри попередження, 25% громадян переконані, що винні корупціонери, проти чиїх злочинів у своїх містах боролися активісти.

Ще 14% опитаних сказали, що винна Росія, якій вигідно розхитати ситуацію в Україні.

Деяка частина громадян (6%) схильна звинувачувати самих активістів, переважно на Сході (12%) та Півдні (11%).

dif.org.ua

Дослідження проведено фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова з 19 по 25 грудня 2018 року в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій серед 2017 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, у грудні 2018 року в акціях соціального протесту були готові брати участь 44% дорослих жителів України. За даними КМІС, рівень готовності до участі в акціях соціального протесту спочатку зріс із 43% у грудні 2014 року до 49% у грудні 2016 року, а потім знизився до 40% у грудні 2017 року.

Найбільша кількість людей готові вдатися до таких форм соціального протесту як участь у виборчій кампанії (32%), збір підписів під колективними відозвами (16%), санкціоновані мітинги та демонстрації (11%).