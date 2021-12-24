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Українці назвали умову для переговорів Зеленського з Путіним

Автор: Олександр Білоус

У грудні 2021 року більшість українців (58,1%) вважають, що переговори з Володимиром Путіним слід вести тільки за участі західних партнерів. Водночас вважають прямі переговори Володимира Зеленського і Путіна дієвим способом досягнення миру 26,6% респондентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Переважна більшість респондентів не вірять, що прямі переговори Зеленського і Путіна приведуть до повернення Криму (84,4% не вірять) і окупованої частини Донбасу (66,3%).

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 13-16 грудня 2021 року серед 1203 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Метод - телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 3,2%.

Нагадаємо, раніше Зеленський обговорив із президентом США Джо Байденом новий майданчик для майбутніх переговорів із Росією, який може стати альтернативою "Нормандії".

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Володимир ЗеленськийРосійська Федерація