Українці назвали свої літературні уподобання

Наприкінці 2019 року найбільш популярними літературними жанрами серед читачів України є детективи (41%), історичні твори (36%) і любовні романи (27%). Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Далі за популярністю йдуть:

Наукова література - 18%

Будь-які твори класиків - 16%

Наукова фантастика - 15%

Науково-популярні - 12%

Фентезі - 11%

Гумор і сатира - 11%

Військові романи - 9%

Мемуари / автобіографії та біографії - 9%

Поезія /вірші - 9%

Казки - 7%

Трилери - 7%

Слід, однак, відзначити, що в певній мірі ієрархія читацьких уподобань залежить також від таких характеристик, як їх стать, вік, рівень освіти. При цьому простежуються наступні особливості читацьких смаків:

чоловіки значимо частіше жінок віддають перевагу таким жанрам, як наукова фантастика (20% проти 12%), науково-популярна література (16% проти 9%) і фентезі (14% проти 9%); жінки, у свою чергу, частіше воліють твори в жанрах любовного роману (42% проти 6%), класика (20% проти 11%) і казки (10% проти 2%);

молодь у віці до 29 років частіше читачів інших вікових груп воліє твори в жанрах фентезі (23%) і трилер (11%), в той час як найбільш вікова частина читачів частіше воліє історичні твори (46%) і військові романи (15%);

читачі з вищою освітою частіше, ніж інші, віддають перевагу наукову літературу (25%), класику (21%), науково-популярні книги (15%), гумор (14%) і поезію (12%).

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, проведеного у вересні 2018 року, більшість дорослих жителів України (60%) протягом останнього року не прочитали жодної книги (електронній або друкованій) і не відвідували ні бібліотеки, ні книжковий магазин.

При цьому за даними опитування Research & Branding Group, в кінці 2019 року більшість українців (57%) практично не читає книг.