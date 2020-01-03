Українці назвали свої літературні уподобання

Популярність жанрів залежить від віку і статі читачів
Наприкінці 2019 року найбільш популярними літературними жанрами серед читачів України є детективи (41%), історичні твори (36%) і любовні романи (27%). Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.
Далі за популярністю йдуть:
Слід, однак, відзначити, що в певній мірі ієрархія читацьких уподобань залежить також від таких характеристик, як їх стать, вік, рівень освіти. При цьому простежуються наступні особливості читацьких смаків:
Нагадаємо, за даними опитування КМІС, проведеного у вересні 2018 року, більшість дорослих жителів України (60%) протягом останнього року не прочитали жодної книги (електронній або друкованій) і не відвідували ні бібліотеки, ні книжковий магазин.
При цьому за даними опитування Research & Branding Group, в кінці 2019 року більшість українців (57%) практично не читає книг.