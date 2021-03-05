Українці назвали найбільш популярні подарунки на 8 березня

За даними опитування, у 2021 році перші три подарунки, які жінки очікують, це квіти (18%), турбота та увага (16%), романтична подорож (13%). Далі за очікуваннями жінок йдуть ювелірні прикраси (5%), романтична вечеря (4%) та парфуми чи косметика (4%). Книга займає одне з останніх місць за весь час вимірювань з 2009 року, її бажають отримати 1% жінок. У порівнянні з 2019 роком найбільше зросли очікування щодо романтичної подорожі - з 5% до 13%.

За останні два роки з 10% до 5% зменшилась кількість чоловіків, яким нема кому дарувати подарунки і з 13% до 12% зменшилась кількість жінок, яким нема від кого отримувати подарунки.

Бажання жінок та плани чоловіків здебільшого співпадають, різниця є лише по декільком подарункам. Найбільша різниця для ювелірної прикраси, її хотіли б отримати в подарунок 5% жінок, 9% чоловіків мають намір її дарувати. Романтичну вечерю бажають отримати у подарунок 4% жінок, 7% чоловіків планують зробити саме такий подарунок. Автомобіль бажають отримати 2.5% жінок, а хотіли б його подарувати 5% чоловіків

Як зазначають соціологи, є й потенційні "розчарування", яких тільки два. Це турбота, увага і добре слово, які бажають отримати 16% жінок, а хотіли б надати лише 8% чоловіків і романтична подорож, у яку бажають поїхати 13% жінок, і лише 10% чоловіків планують зробити саме такий подарунок.

КМІС провів власне опитування 5-7 лютого 2021 року респондентів по всій території України за виключенням окупованих Росією територій. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2005 респондентів. Жінкам і чоловіка задавалися дещо різні запитання, показники розраховані окремо для жінок і чоловіків, тому масив для кожної з статевих груп дорівнює приблизно 1000 респондентів. Статистична похибка вибірки близько 1000 респондентів (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 3,4%.

