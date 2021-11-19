Українці назвали найбільш популярні мобільні мессенджери

Далі йдуть Telegram (використовують 31,6% опитаних), Instagram (26,4%) та WhatsApp (25,3%).

Разом з тим, майже третина українців (18,7%) не обмінюється повідомленнями з мобільного телефону в жодному з мессенджерів.

Динаміка використання мобільних додатків показує, що більше стали використовувати Viber (з 65,8% до 73,6%), мессенджер Facebook (з 34,9% до 42,7%) та Telegram (24,2% до 31,6%).

Опитування провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) упродовж 10-15 вересня 2021 року серед 2002 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI). Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4%.