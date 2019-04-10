Українці назвали пріоритети для благодійності та пожертв

Переважна більшість українців (84%) в цілому позитивно ставляться до благодійності, кожен десятий (9%) до неї байдужий, а негативне ставлення до благодійності склалося лише у 4% жителів країни. Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

За даними опитування, найчастіше українці готові надавати фінансову підтримку дітям-сиротам (48%), людям з важкими чи невиліковними захворюваннями (44%) та інвалідам (26%). Також українці готові фінансово підтримувати ветеранів АТО (17%), похилого віку (16%), жертв військових дій і біженців (12%), незаможних (12%), бездомних (12%), багатодітні сім'ї (11%), жертв насильства (9%), батьків одинаків (8%).

На сьогоднішній день більше половини українців (54%) в цілому довіряють благодійним організаціям, тоді як не довіряє їм близько третини жителів країни (29%), а майже кожен п'ятий (17%) не визначився зі своїм ставленням до благодійних організацій.

Опитування проводилося в період з 5 по 14 березня 2019 року серед 1999 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС в кінці 2018 року найбільшою довірою серед українців користувалися звичайні люди, які живуть поруч (68%), волонтери, які допомагають армії та переселенцям (63% і 61%), церква (51%), і Збройні сили України (51%).