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Українці назвали прийнятні компроміси з Росією для миру в Донбасі

Новини » Суспільство    13.02.2019 - 12:54
Українці назвали прийнятні компроміси з Росією для миру в Донбасі
Ілюстративне фото (savelife.in.ua)

Українці згодні на компроміси з Росією заради миру в Донбасі, але не на всі

Лише 16,2% громадян України погоджуються, що заради миру на Донбасі варто йти на компроміси з ким-завгодно і про що завгодно. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова.

У той же час 51,2% респондентів вважають, що задля миру варто погоджуватися на компроміси, але - не на всі. Силовий варіант розв’язання конфлікту підтримують 17,8% українців.

Українці назвали прийнятні компроміси з Росією для миру в Донбасіdif.org.ua

Разом з тим, громадяни України вважають неприйнятними більшість з компромісів, серед яких є і прописані у Мінських угодах норми.

Українці назвали прийнятні компроміси з Росією для миру в Донбасі

dif.org.ua

Дослідження проведено Фондом "Демократичні ініціативи" і  Центром Разумкова з 19 по 25 грудня 2018 року в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Фінансування загальнонаціонального опитування здійснене в рамках проекту МАТРА посольства Нідерландів.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і  Центром Разумкова, проведеного в грудні 2019 року, майже три чверті громадян (72%) переконані, що між Росією і Україною йде війна, ще 14% вважають, що ні, а решта не визначилися.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Петро Порошенко наприкінці січня 2019 року запропонував встановити з Росією "холодний мир". Президент наголосив, що "люди втомилися від війни і на цій болісній емоції невтомно грає російська пропаганда".

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