Українці назвали улюблені свята: що змінилося за 10 років

За даними опитування, найбільш популярними в Україні є релігійні свята - Різдво Христове та Великдень (66% та 65% відповідно), потім Новий рік (58%).

Міжнародний жіночій день 8 березня улюбленим святом назвали 33% респондентів, у 2011 році - 37%.

За останні десять років значно покращилося ставлення до Дня незалежності України (з 15% до 31%). Щодо Дня захисника України є позитивна динаміка - до 21%

У Дня перемоги є суттєве зниження, 10 років тому це було улюбленим святом для 50% українців, у лютому 2021 року - 18%.

Популярність Трійці впала вдвічі - з 36% до 18%.

Найменш популярними у лютому були День праці (9%) і День Конституції України (9%).

Як зазначають соціологи, запитання про те, які свята найбільш важливі чи улюблені, залежить від дати проведення опитування. Чим ближче до цього свята - тим частіше його згадують респонденти. Тому для вивчення динаміки зазвичай КМІС запитує про свята кожного року у лютому. Результати лютого 2021 року суттєво відрізнялися від минулорічних, тому КМІС повторив це опитування в квітні. Таким чином, є можливість визначити, наскільки стабільні уподобання українців, як вони залежать від дати опитування і від метода опитування.

Київський міжнародний інститут соціології проводив опитування "Омнібус" протягом 5-7 лютого та 16-22 квітня 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) у лютому 2005 опитано респондентів і у квітні 2003 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3%