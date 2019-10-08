Українці назвали головні ризики та переваги ринку землі

Серед основних ризиків від впровадження продажу земель сільськогосподарського призначення респонденти найчастіше вибирали те, що земля може бути викуплена іноземцями (41%). Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Крім того, українці побоюються, що власники паїв можуть бути обмануті при продажу землі (31%).

Ще 31% вважають, що в даний час введення ринку землі є небезпечним через недосконалість чинного законодавства; а 23% вважають, що зняття мораторію на продаж землі дозволить скупити її олігархам (23%). А 17% вважають, що вільний продаж землі не можна вводити в умовах війни.

Тільки 5% не бачать ніяких ризиків у введенні вільного ринку орних земель.

Серед основних переваг впровадження продажу землі сільськогосподарського призначення опитані відносно частіше вибирали такі: власники землі зможуть розпоряджатися нею на свій розсуд (26%); це сприятиме створенню нових робочих місць на селі (18%); продаж землі буде сприяти інвестиціям в Україну (14%); це дозволить отримати справедливу ринкову ціну на землю (13%); це дозволить фермерам брати кредити під заставу землі (13%)

При цьому 35% опитаних не бачать ніяких переваг у знятті мораторію на продаж орних земель.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 28 вересня - 1 жовтня 2019 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Похибка вибірки - 2,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, 2 вересня президент України Володимир Зеленський доручив новому Кабінету міністрів до 1 жовтня внести в парламент законопроект про ринок землі, а Верховній раді - до зими скасувати мораторій.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", введення продажу земель сільськогосподарського призначення підримують 19% українців, а 73% - проти цієї ініціативи президента Володимира Зеленського.