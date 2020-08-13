Українці назвали головні джерела новинної інформації

Наприкінці липня 2020 року телебачення залишалося важливим джерелом інформації. Однак українці дедалі більше використовують Інтернет.

Про це свідчать дані опитування Центру "Социс" та Центру Разумкова.

За даними опитування, 65% українців найчастіше отримують нову інформацію, новини про останні події в житті світу, України та свого регіону за допомогою загальнонаціонального телебачення.

Крім того, 52,7% заходять на сайти новин в мережі Інтернет, 45,3% дізнаються новини у соцмережах.

Друзі, колеги, родичі, знайомі, сусіди є джерелом інформації для 36,2% респондентів, місцеве, регіональне телебачення для 18,9%, ФМ-радіостанції для 10,3% громадян.

Крім того, 8,0% українців дізнаються новини на вулиці та в транспорті, 7,1% - з місцевих друкованих видань, 6,9% - з загальнонаціональних друкованих видань, 2,7% - з радіоточки.

Спільне опитування Центру "Социс" та Центру Разумкова проведене 21 - 28 липня серед 4000 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Метод збору первинної соціологічної інформації - стандартизоване інтерв’ю face-to-face за місцем постійного проживання респондентів.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи", адміністративними послугами у режимі онлайн користувалися тільки 5% громадян України.

За даними опитування компанії Research & Branding Group, на початку 2019 року більше половини українців (55%) вже мали такий девайс, як смартфон, тоді як 45% поки їм не обзавелися.