ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Українці назвали головну причину, яка не дає перемогти COVID, - опитування

Новость на русском → Україна, Четвер 15 квітня 2021 23:45
Українці назвали головну причину, яка не дає перемогти COVID, - опитування Фото: українці вважають недотримання карантину причиною росту захворюваності (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Майже половина українців вважає головною причиною зростання захворюваності на коронавірус у березні 2021 року недотримання карантину. За це проголосували 46% респондентів.

Про це йдеться в результатах опитування соціологічної групи "Рейтинг" 24-28 березня.

Так, 32% опитаних вважають, що на ріст захворюваності має вплив сезонне зростання простудних захворювань, 28% переконані у неефективності дій влади і 17% вважають причиною виникнення нових штамів коронавірусу.

Водночас 30% опитаних вважають, що президент і МОЗ ефективно реагують на загрозу коронавірусу.

18% вважають ефективним реагування Кабінету міністрів і Верховної Ради, понад 60% - неефективним.

Близько 30% опитаних вважають, що державні кошти цього року слід в першу чергу спрямувати на боротьбу з коронавірусом та збільшення соціальних виплат, пенсій.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що Україна готова до впровадження паспортів вакцинації від COVID-19. За його словами, COVID-паспорт можуть інтегрувати в мобільний застосунок "Дія".

Раніше повідомлялось, що результати секвенування коронавірусу показують, що на території України вже практично не залишилося так званого "уханського" штаму коронавірусу. Тобто зараз в Україні переважають "британський" і "південноафриканський" штами коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство опрос Коронавірус
NEWS
Зеленський про розмову з Макроном та Меркель: поки такий нормандський формат
Зеленський про розмову з Макроном та Меркель: поки такий нормандський формат
DAILY
COVID назавжди. Чи зможе світ перемогти пандемію коронавірусу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна COVID назавжди. Чи зможе світ перемогти пандемію коронавірусу