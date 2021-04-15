Украинцы назвали главную причину, которая не дает победить COVID, - опрос

Почти половина украинцев считает главной причиной роста заболеваемости коронавирусом в марте 2021 года несоблюдение карантина. За это проголосовали 46% респондентов.

Об этом говорится в результатах опроса социологической группы "Рейтинг" 24-28 марта.

Так, 32% опрошенных считают, что на рост заболеваемости оказывает влияние сезонный рост простудных заболеваний, 28% убеждены в неэффективности действий властей и 17% считают причиной возникновение новых штаммов коронавируса.

В то же время 30% опрошенных считают, что президент и Минздрав эффективно реагируют на угрозу коронавируса.

18% считают эффективным реагирование Кабинета министров и Верховной Рады, более 60% - неэффективным.

Около 30% опрошенных считают, что государственные средства в этом году следует в первую очередь направить на борьбу с коронавирусом и увеличение социальных выплат, пенсий.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что Украина готова к внедрению паспортов вакцинации от COVID-19. По его словам, COVID-паспорт могут интегрировать в мобильное приложение "Дия".

Ранее сообщалось, что результаты секвестирования коронавируса показывают, что на территории Украины уже практически не осталось так называемого "уханского" штамма коронавируса. То есть сейчас в Украине преобладают "британский" и "южноафриканский" штаммы коронавируса.