Українці назвали головну подію 2020 року

Епідемія коронавірусу стала подією, яка вплинула на життя абсолютної більшості людей у 2020 році. "Подією року" епідемію назвали 43% українців, при цьому абсолютно усі оцінили її як негативну подію.

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.

Війну на Донбасі згадали 12,0% респондентів, весняний карантин - 11,5%. Ці події також одностайно оцінені як негативні.

Як зазначають соціологи, рік запам’ятається роком поганих подій. Загалом лише 16% респондентів назвали позитивними ті події, які вони вважають головними подіями року. Для порівняння, у 2019 році головну подію року (переважно це були парламентські та президентські вибори) вважали позитивною 58%.

Головною подією року у світі більшість українців (38%) також називають початок епідемії коронавірусу та одностайно оцінюють цю подію негативно.

Громадянські протести у Білорусі подією року назвали 15,9% українців, із них 19,2% вважають цю подію позитивною, а 71,4% - негативною. Як зазначають соціологи, проте це вочевидь не свідчить про симпатію українців до Олександра Лукашенка, а негативна оцінка цієї події обумовлена радше масштабами насилля, яке застосовує режим Лукашенка до власних громадян.

Війну між Вірменією та Азербайджаном назвали подією року 7,5% українців. Громадяни також здебільшого оцінюють її як негативну (87,4%).

Єдиною позитивною для більшості світовою подією стала поява вакцини від коронавірусу, яку згадали 9,2% респондентів.

Світові події 2020 року в сприйнятті українців також лишилися здебільшого негативними - тільки 17% громадян назвали позитивними ті події, які вони вважають подіями року.

Опитування проведене з 5 до 13 грудня 2020 року фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) серед 2004 респондентів в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Опитування здійснене методом особистого інтерв'ю face-to-face серед. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, головною політичною подією 2020 року в Україні її громадяни вважають місцеві вибори - їх назвали у відкритому питанні 33% респондентів.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у середині грудня 2020 року більшість українців незадоволені діями влади по боротьбі з епідемією коронавірусу. Зокрема, 36% опитаних задоволені діяльністю президента Володимира Зеленського, 60% - незадоволені.

Головною подією 2020 року для українців стала пандемію коронавірусу. Подія одностайно оцінюється як негативна