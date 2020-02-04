Українці назвали частку витрат на різні продукти харчування

Державна служба статистики оприлюднила дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України у ІІІ кварталі 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, було опитано 8145 господарств. Середній еквівалентний розмір домогосподарства становить 2,11 осіб. Загальні грошові витрати одного домогосподарства становлять 8902,33 грн на місяць, з них споживчі грошові витрати - 8001,06 грн., споживчі витрати - 901,27 грн.

Дані показують, що в середньому одне домогосподарство витрачає на харчування 4070,71 грн в місяць. Найбільшу статтю складають м'ясо і м'ясопродукти - 23,1% або 941 грн в місяць. Суттєвими є витрати на хліб і хлібопродукти - 15,5% або 630 грн. Далі йдуть молоко, сир та яйця (11,9% або 484 грн в місяць). За овочі, включаючи картоплю, українці платять 10,2% або 415 грн. На цукор, джем, мед, сироп, шоколад та кондитерські вироби українці витрачають 7,5% або 305 грн. На сало одна сім'я витрачає 1,7% або 72 грн в місяць.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у грудні 2019 року порівняно з листопадом ціни знизилися на 0,2%. За даними Державної служби статистики, за рік (грудень до грудня) інфляція склала 4,1%.

За даними Держстату, за 2019 рік найбільше зросли ціни на яблука - на 77,4% до 16,3 грн за кг, на крупу гречану - на 70,1% до 27,8 грн за кг, на картоплю зросли на 69,2% до 16,3 грн за кг.