Українці назвали частку комуналки в своїх витратах

Українці за перші 9 місяців 2019 року в середньому витрачали на оплату житла, комунальних продуктів та послуг 13,1% своїх сукупних витрат. Про це свідчать дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Державної служби статистики.

При цьому субсидії покривали 1,1 в.п. витрат на комунальні послуги.

Опитування було проведено Державною службою статистики. Середній розмір домогосподарства - 2,11 осіб. Середня сума витрат за місяць склала 9628,1 грн

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Держстату, середній розмір платіжки за комуналку зріс за грудень на 8%. Середні нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт·год), на одного власника особового рахунку в грудні 2019 року склали 2212,0 грн, що на 8% більше, ніж у листопаді (2044,7 грн).

Нагадаємо, дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України у ІІІ кварталі 2019 року показують, що в середньому одне домогосподарство витрачає на харчування 4070,71 грн в місяць. Найбільшу статтю складають м'ясо і м'ясопродукти - 23,1% або 941 грн на місяць.