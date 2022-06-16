Українці почали більше витрачати: що купують найчастіше під час війни

За даними прес-служби, відповідно витрати на купівлю товарів та послуг банківськими картками також зросли на 21% (42,3 млрд грн у травні проти 34,9 млрд грн у квітні 2022).

Переважна частка карткових витрат українців йде на оплату продуктів харчування - у травні в порівнянні з квітнем вона збільшилася на 12,6% (до 21,3 млрд грн) та становить понад 50% загального обсягу оплат покупок картками. В той же час значно зросли обсяги оплат у кафе і ресторанах - на 54% (до 2,3 млрд грн), магазинах техніки і електроніки (на 41% до 2,9 млрд грн) та мережах АЗС (на 27% до 1,23 млрд грн).

"Споживчий ринок поступово відновлюється після різкого падіння у перші тижні війни, зростання кількості покупок відбувається як за рахунок збільшення пропозиції торгових мереж та малого бізнесу, так і за рахунок активного зростання кількості торгівельних точок, які приймають картки до оплати", - говорить керівник дирекції обслуговування бізнес клієнтів ПриватБанку Євген Заіграєв.

За його словами, на сьогодні безготівкова оплата на споживчому ринку є домінуючою перед готівкою.

Найбільшими темпами відновлюють товарообіг підприємці та малий бізнес - у порівнянні із квітнем на 20%, у загальнонаціональних торгових мережах обсяги оплат картками зросли на 16,5%. Загалом у травні в мережі банку кількість активних торгових терміналів, які приймають оплату картками, збільшилася на 9% до 181,5 тисяч. При цьому, за останній місяць ПриватБанк підключив бізнесу 6 300 нових POS-терміналів.