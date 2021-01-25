ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Українці можуть в'їжджати в Польщу без карантину: названі умови

Автор: Андрій Козловський

Уряд Польщі видав розпорядження про скасування обов'язкового десятиденного карантину для відвідувачів через кордон. Для цього їм потрібно мати при собі підтвердження негативного результату тесту на коронавірус зробленого протягом 48 годин перед перетином кордону.

Популярні новини

Про це повідомляє TVP.Info.

Як повідомляється, тест повинен проводитися протягом 48 годин після перетину кордону. Це означає, що тест необхідно проводити за кордоном. Нові правила в країні застосовуються з 23 січня.

Раніше діяв обов'язковий 10-денний карантин після повернення в Польщу (за невеликим винятком) для людей, що перетинають зовнішній кордон ЄС, а також для тих, хто подорожує громадським транспортом (в тому числі поїздом або літаком). Зараз уряд скасував цю вимогу.

Нагадаємо, Шрі-Ланка відкрила небо для туристів зі всіх країн - з 21 січня аеропорти стали приймати комерційні рейси.

Крім того, уряд Хорватії на тлі поширення нових штамів коронавірусу вирішило посилити правила в'їзду іноземців в країну з 14 до 31 січня. Нові обмеження стосуються і громадян України.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Польша