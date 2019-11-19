Українці масово виступають проти легалізації грального бізнесу, - опитування

Згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", майже 60% українців не підтримують легалізацію грального бізнесу ні при яких умовах. Дослідження було проведено 27-30 вересня 2019 року, йдеться на сайті "Рейтингу".

За легалізацію грального бізнесу без всяких обмежень виступають тільки 11% опитаних, 27% - підтримують легалізацію, але за умови створення спеціальних зон для грального бізнесу.

При цьому азартними людьми вважають себе чверть українців, за останні два роки ця кількість не змінилася. Більш азартними є чоловіки, молодь і люди з більш високими доходами.

"Майже половина азартних людей грали хоча б раз в азартні ігри на гроші протягом останніх п'яти років, як правило, це чоловіки середнього і молодшого віку з відносно високим рівнем доходів", - відзначають в "Рейтингу".

Найчастіше вони грали у лотереї (31%) і робили ставки в букмекерських конторах (29%). Чверть грали на ігрових автоматах, стільки ж - в карти на гроші, кожен шостий - в інтернет-казино, кожен десятий - в казино.

Серед людей, які не грали в азартні ігри, найбільш поширеним є твердження, що гроші потрібно заробляти, а не вигравати (48%).

Аудиторія дослідження – населення України віком від 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіоном і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Раніше експерт "Українського інституту майбутнього" Олександр Чебаненко у статті "Не варто грати з гральним бізнесом" перерахував всі недоліки урядового законопроекту №2285 про легалізацію в Україні азартного бізнесу. За його словами, введення ринку азартних ігор має відбуватися паралельно із забезпеченням гарантій чесної гри зі сторони держави, захисту населення від ігроманії, заборони необмеженої реклами, неможливості використання гри для вчинення злочинів, із забезпеченням гарантій рівних умов для всіх учасників бізнесу та відсутністю протекціонізму на користь найприбутковіших і водночас небезпечних видів ігор.

За його словами, не заробіток, а соціальна відповідальність і захист законних інтересів, життя та здоров'я громадян повинні стояти на першому місці, коли мова йде про врегулювання такої чутливої і небезпечної сфери господарської діяльності, якою є азартний бізнес.