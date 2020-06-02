Українці в травні продали банкам валюти більше, ніж купили

Населення України в травні 2020 року продало комерційним банкам готівкової валюти 860,2 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 908,8 млн доларів. Таким чином, в травні знову спостерігався чистий продаж валюти населенням, який склав 48,5 млн доларів.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, у травні обсяг операцій на готівковому ринку в травні був в 1,5 рази менше, ніж у докризовому лютому (1769,0 млн доларів проти 2621,8 млн доларів).

Всього з початку року населення продало банкам валюти на 5327,1 млн доларів і купив на 5897,9 млн, сальдо склало 570,9 млн доларів.

Варто також відзначити, що дані НБУ враховують тільки готівкові операції банків з населенням. З 2019 року з'явилася можливість безготівкової купівлі та продажу валюти. Згідно з інформацією НБУ, оприлюдненій у "Інфляційному звіті" за квітень, у березні 2020 року українці купили безготівкової валюти майже на 300 млн доларів, оскільки з початком гострої фази кризи після 8 березня банки практично припинили продаж готівкової валюти. У квітні проблема з готівковою валютою була вирішена, а обсяг безготівкових операцій був незначним.

Нагадаємо, за даними НБУ, українці продали за 2019 рік валюти на 14943,4 млн доларів і купили на 14766,6 млн доларів, чистий продаж склала 176,8 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, травень став другим місяцем після квітня, коли НБУ викуповував валюту в резерви, витрачену для погашення ажіотажного попиту в березні.