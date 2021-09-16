Українці вже наприкінці вересня зможуть друкувати цифрові COVID-сертифікати, - Мінцифра

"Наприкінці вересня ми додамо можливість отримати сертифікат на порталі "Дія". Зараз працюємо над розробкою послуги. Завдяки цьому ще більше українців зможуть подорожувати і користуватися COVID-сертифікатом", - заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, COVID-сертифікат на порталі зможуть отримати українці, у яких немає ID-карти або закордонного біометричного паспорта, а також не користуються додатком "Дія".

Міністр також додав, що згенерувати COVID-сертифікат на порталі можна буде в кілька кліків.

"Потрібно авторизуватися на порталі "Дія". Вибрати послугу "Згенерувати COVID-сертифікат". Підписати кваліфікованим електронним підписом заяву на отримання сертифіката. На порталі можна скористатися як Дія.Підписом, який можна згенерувати в додатку "Дія", так і будь-яким іншим електронним підписом", - повідомив він.

Після цього портал відправив запит в електронну систему охорони здоров'я і формується сертифікат у форматі PDF.

"Ви можете його роздрукувати або просто зберегти файл на телефоні або іншому пристрої і демонструвати QR-код з екрану", - додав Федоров.

За словами міністра, в кінці вересня на порталі "Дія" можна буде згенерувати тільки сертифікат вакцинації двома дозами.

"Згодом також буде доступний і COVID-сертифікат про отримання негативного ПЛР-тесту. Крім цього, Мінцифра працює над розробкою і сертифіката вакцинації про часткову вакцинацію. Він буде також доступний як на порталі, так і в додатку "Дія", - додав він.