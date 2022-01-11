Українці в Казахстані: МЗС домовилося з Air Astana про безкоштовне перебронювання квитків

За його словами, за допомогою у поверненні в Україну в посольство звернулося близько 150 громадян.

"Разом з тим, у зв'язку з поступовою стабілізацією ситуації безпеки частина співвітчизників повідомляє про зміни своїх планів і вирішує залишатися на території Казахстану", - повідомив Ніколенко.

Він також додав, що міжнародне авіасполучення з Нур-Султаном повністю відновлено, за винятком деяких рейсів європейських авіакомпаній. При цьому він повідомив, що на 13 і 16 січня заплановані регулярні рейси до Києва, якими можуть скористатися українці.

"Українське посольство домовилося з казахстанською залізницею про можливість придбання групових квитків для громадян України, які висловлять бажання прибути в Нур-Султан для подальшого вильоту до Києва", - повідомив Ніколенко.

Спікер МЗС також додав, що дипломат домовилися з авіакомпанією Air Astana про можливість безкоштовного перебронювання квитків на скасовані рейси з Алмати на нові рейси з Нур-Султана.

"Рекомендуємо українцям, які вважають за краще скористатися цією опцією, заздалегідь перевіряти наявність місць і дати рейсів з Нур-Султана", - підкреслив він.

Ніколенко також повідомив, що міжнародний аеропорт Астани готовий до відновлення повноцінної роботи. Про точний час відкриття аеропорту повідомлять додатково.

"Українців немає серед постраждалих або затриманих в ході останніх подій в Казахстані. Посольство України підтримує Регулярний зв'язок з громадянами, буде продовжувати надавати їм консульську допомогу та інформувати про можливі шляхи виїзду з країни", - додав Ніколенко.