Українці в Казахстані: МЗС домовилося з Air Astana про безкоштовне перебронювання квитків

Міністерство закордонних справ України взаємодіє з казахстанською владою та урядами іноземних держав для захисту інтересів українців у Казахстані. Зокрема, дипломати домовилися про безкоштовне перебронювання авіаквитків для українців.
Про це РБК-Україна повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
За його словами, за допомогою у поверненні в Україну в посольство звернулося близько 150 громадян.
"Разом з тим, у зв'язку з поступовою стабілізацією ситуації безпеки частина співвітчизників повідомляє про зміни своїх планів і вирішує залишатися на території Казахстану", - повідомив Ніколенко.
Він також додав, що міжнародне авіасполучення з Нур-Султаном повністю відновлено, за винятком деяких рейсів європейських авіакомпаній. При цьому він повідомив, що на 13 і 16 січня заплановані регулярні рейси до Києва, якими можуть скористатися українці.
"Українське посольство домовилося з казахстанською залізницею про можливість придбання групових квитків для громадян України, які висловлять бажання прибути в Нур-Султан для подальшого вильоту до Києва", - повідомив Ніколенко.
Спікер МЗС також додав, що дипломат домовилися з авіакомпанією Air Astana про можливість безкоштовного перебронювання квитків на скасовані рейси з Алмати на нові рейси з Нур-Султана.
"Рекомендуємо українцям, які вважають за краще скористатися цією опцією, заздалегідь перевіряти наявність місць і дати рейсів з Нур-Султана", - підкреслив він.
Ніколенко також повідомив, що міжнародний аеропорт Астани готовий до відновлення повноцінної роботи. Про точний час відкриття аеропорту повідомлять додатково.
"Українців немає серед постраждалих або затриманих в ході останніх подій в Казахстані. Посольство України підтримує Регулярний зв'язок з громадянами, буде продовжувати надавати їм консульську допомогу та інформувати про можливі шляхи виїзду з країни", - додав Ніколенко.
Нагадаємо, у Казахстані через протести застрягла група українців, МЗС з'ясовувало, як їх відправити додому, після скасування рейсу з аеропорту в Алмати 5 січня.
Крім того, раніше У МЗС повідомили, що на тлі масових протестів у Казахстані ведеться робота по поверненню додому українців, які застрягли в країні через скасування авіасполучення.
Додамо, що раніше у Києві приземлився літак з українцями, які застрягли в Казахстані.