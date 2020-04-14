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Українці хочуть реакції Зеленського на скандал з братом Єрмака

Новини » Політика     14.04.2020 - 19:27
Українці хочуть реакції Зеленського на скандал з братом Єрмака
Фото: Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)

Тільки 3% знайомих з плівками українців вважають, що Зеленський може проігнорувати скандал

У квітні 2020 року 32% українців чули про скандал з відеозаписами брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Про це свідчать дані опитування КМІС.

Серед тих, хто чув про ці відеозаписи, 38% вважають, що президент Зеленський повинен відправити керівника свого офісу Андрія Єрмака у відставку; 50% думають, що президент Зеленський повинен відсторонити керівника офісу на час розслідування, але рішення про відставку або продовження роботи Андрія Єрмака приймати за результатами розслідування

Тільки 3% вважають, що президент Зеленський не повинен ніяк реагувати на публікації цих відеозаписів.

Українці хочуть реакції Зеленського на скандал з братом Єрмака

КМІС провів опитування з 7 по 11 квітня березня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% - для показників близьких до 25%, 1,4% - для показників близьких до 10%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у квітні до керівника офісу президента Андрія Єрмака позитивно ставляться 6% тих, хто знає політика (в березні стільки же), нейтрально - 51% (в березні - 56%), негативно - 42% (в березні - 38%).

Нагадаємо, в Україні розгорівся скандал після того, як нардеп Гео Лерос опублікував записи з Денисом Єрмаком. На відео він нібито обговорює хабарі за призначення на високі посади. Сам Денис Єрмак заперечує, що брав гроші. Правоохоронні органи відкрили кілька кримінальних справ, у тому числі на нардепа Лероса.

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