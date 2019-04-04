Українці за рік перерахували понад 3,6 млрд доларів, зароблених у Польщі

Протягом 2018 року українці перерахували понад 3,6 млрд доларів, які були зароблені у Польщі. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Польське радіо".

Зокрема, за інформацією Нацбанку України, з Польщі до України від трудових мігрантів надійшло 13,9 млрд злотих. Це на 16,4% більше, ніж позаминулого року.

Загалом сума переказів склала за минулий рік 10,888 млрд доларів, що на 17,5 відсотка більше суми в 2017 році. Проте Польща залишається для українців головним ринком працевлаштування за кордоном. Зростає не тільки число трудових мігрантів з України, але також їхні заробітки.

Росія, звідки українські трудові емігранти перерахували 948 млн доларів, посіла другу сходинку, хоча сума переказів зменшилась на 26,6%. Третю сходинку посіли США - звідти в Україну переказали 870 млн доларів, що більше на 28,1% більше, ніж в 2017 році.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці у Харкові ліквідували потужний конвертаційний центр з обігом коштів на суму понад 240 млн гривень.