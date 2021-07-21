Українці мають взяти долю країни у власні руки, - Тимошенко

Боротьба з олігархами, деофшоризація, створення рівних правил для всіх стануть реальністю, коли українці усвідомлять, що від кожного їхнього вибору залежить майбутнє країни та її курс розвитку.

За словами Юлії Тимошенко, для того, щоб замість політико-олігархічних утворень розвивався справжній бізнес, треба докорінно змінити управління країною, що вимагає політичної волі та системного бачення.

"Справжня антиолігархічна боротьба – це працюючі антимонопольні структури, бо олігархи паразитують саме на монополіях. А у нас навпаки – зараз антимонопольний комітет віддали в їхнє розпорядження. Нам потрібні рівні правила для всіх, але на сьогодні маємо фіктивні тендери. А ще потрібен потужний контроль і відповідальність за те, що робиться не так", - вважає голова партії "Батьківщина".

За її словами, про те, що гучно оголошена владою боротьба з олігархами є фіктивною, свідчить, зокрема, відсутність реальної боротьби з офшорами.

"Два законопроєкти "Батьківщини", якими ми закрили всі щілини для офшорів, лежать в парламенті ще з часів попереднього президента. Ніхто не планує їх закривати, адже наша влада - це і є офшори", - переконана Юлія Тимошенко.

Ситуація погіршується ще й тим, що крім місцевої, на ресурси України зазіхає до того ж і зовнішня олігархія, зауважила вона.

"Нам, українцям, треба навчитися жити для себе, в своїх інтересах, за рахунок своїх ресурсів. Це називається суверенітет, який в Україні попраний на стільки, що ми сьогодні по суті є модернізованою колонією. Ми можемо ходити далі по колу й обирати шоу, а можемо зрозуміти, що від нашого вибору залежить життя кожної родини. Я вірю, що ми зможемо і правильно вибрати, і правильно перебудувати своє життя, і побачити позитивний результат", - додала лідер "Батьківщини".