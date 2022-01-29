Як українці виходитимуть на пенсію в 2022 році: що треба знати

Пенсія за віком: який треба стаж

Для виходу на пенсію в 60 років необхідно мати не менше 29 років страхового стажу. Якщо до цього віку чоловіки або жінки не накопичили достатньо стажу, то вони зможуть вийти на пенсію лише в 63 роки.

Зазначимо, для виходу на пенсію в 63 роки потрібно, щоб страховий стаж становив від 19 до 29 років.

Якщо ж немає 19 років страхового стажу, то українці в 2022 році зможуть вийти на пенсію за умови, що їм виповнилося 65 років. До цієї категорії потрапляють всі, у кого стаж від 15 до 19 років.

Українці старше 65 років без необхідних 15 років стажу в 2022 році отримують право на соціальні виплати.

Фото: як українці виходитимуть на пенсію в 2022 (pfu.gov.ua)

Документи для виходу на пенсію

За місяць до досягнення необхідного віку для виходу на пенсію і в будь-який момент після треба звертатися до органів Пенсійного фонду з наступними документами: