Українців чекають чотири вихідні дні поспіль, але один день треба буде відпрацювати

День захисників і захисниць України, 14 жовтня, у 2021 році випадає на четвер. У зв'язку з цим робочий день перенесено з п'ятниці, 15 жовтня, на суботу, 23 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду.
Таким чином, в Україні буде чотири вихідні дні поспіль - з 14 по 17 жовтня. Однак наступного тижня субота, 23 жовтня, буде робочою.
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Порядок роботи банківської системи у зв'язку з перенесенням робочих днів буде таким:
"Укрпошта". У День захисників та захисниць України 14 жовтня надаватимуть послуги чергові відділення "Укрпошти". Перелік відділень, які працюватимуть 14 жовтня, оприлюднено на сайті компанія. В інші дні відділення працюватимуть за звичайним графіком.
"Нова пошта". У четвер-п'ятницю, 14-15 жовтня, відділення та адресна доставка "Нової Пошти" працюватимуть за графіком, за яким працюють у суботу (може відрізнятися залежно від відділення).
Відзначити, Кабінет міністрів переніс у 2021 році три робочі дні. Для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні перенесені з: п'ятниці 8 січня на суботу 16 січня; понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня; п'ятниці, 15 жовтня, на суботу 23 жовтня. По чотири вихідних дні буде на Різдво, на День незалежності та на Покрову.